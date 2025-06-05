ФИА обсудит выдачу суперлицензии Линдбладу на фоне возможной дисквалификации Ферстаппена

Международная автомобильная федерация (ФИА) на следующей неделе в Макао проведёт заседание, в рамках которого также будет рассмотрен вопрос о выдаче суперлицензии юниору «Ред Булл» Арвиду Линдбладу, выступающему в Формуле-2, на фоне возможной дисквалификации четырёхкратного чемпиона Ф-1 и гонщика «быков» Макса Ферстаппена. Об этом сообщает издание Racingnews365.

К настоящему моменту на счету Ферстаппена 11 штрафных баллов из возможных 12. В случае получения ещё одного он будет автоматически дисквалифицирован на один уикенд. В связи с подобным потенциальным исходом руководство «Ред Булл» и подняло вопрос о выдаче суперлицензии Арвиду.

И если решение по итогам заседания ФИА окажется положительным, 17-летний пилот сможет занять место резервного гонщика австрийского коллектива на предстоящем этапе Формулы-1.