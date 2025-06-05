Крофт сделал категоричное заявление о будущем Хэмилтона после этого сезона Ф-1

Известный комментатор Дэвид Крофт выразил уверенность, что семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон останется в чемпионате и в следующем сезоне.

«Льюис будет здесь в следующем году. Он никуда не уйдёт. По правде говоря, все мы надеялись на более позитивные результаты, особенно после спринта в Китае, когда он снова выглядел абсолютным чемпионом мира», — приводит слова Крофта GPblog со ссылкой на Sky F1 Show.

Напомним, Хэмилтон является гонщиком «Феррари». В настоящий момент британец занимает шестое место в общем зачёте пилотов. В активе Льюиса 71 очко.

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