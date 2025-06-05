«Тогда будут проблемы». Эксперт предупредил Хэмилтона перед Гран-при Канады

Известный комментатор Дэвид Крофт поделился мнением о предстоящем выступлении гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Канады. Этап в Монреале состоится с 13 по 15 июня.

«Полагаю, следующая гонка будет очень важной для Льюиса, потому что Канада — это место, где он выступает очень хорошо. Он любит это место. Это трасса Льюиса Хэмилтона. И если у него будет ещё один неудачный день, как в Барселоне, возникнут проблемы. Но, послушайте, если кто и может изменить ситуацию, то это он. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон определённо может всё изменить», — приводит слова Крофта GPblog со ссылкой на Sky F1 Show.

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