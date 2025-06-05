Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Тогда будут проблемы». Эксперт предупредил Хэмилтона перед Гран-при Канады

«Тогда будут проблемы». Эксперт предупредил Хэмилтона перед Гран-при Канады
Комментарии

Известный комментатор Дэвид Крофт поделился мнением о предстоящем выступлении гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Канады. Этап в Монреале состоится с 13 по 15 июня.

«Полагаю, следующая гонка будет очень важной для Льюиса, потому что Канада — это место, где он выступает очень хорошо. Он любит это место. Это трасса Льюиса Хэмилтона. И если у него будет ещё один неудачный день, как в Барселоне, возникнут проблемы. Но, послушайте, если кто и может изменить ситуацию, то это он. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон определённо может всё изменить», — приводит слова Крофта GPblog со ссылкой на Sky F1 Show.

Материалы по теме
Крофт сделал категоричное заявление о будущем Хэмилтона после этого сезона Ф-1

Мбаппе и Хэмилтон сразились в игре по Формуле-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android