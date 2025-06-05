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«Макс лишился рассудка». Штайнер — об инциденте между Ферстаппеном и Расселлом

«Макс лишился рассудка». Штайнер — об инциденте между Ферстаппеном и Расселлом
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Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением об инциденте в гонке Гран-при Испании между пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом.

«Возможно, слово «паника» не совсем точно подходит [к тому, чтобы охарактеризовать поведение Ферстаппена]. Думаю, он лишился рассудка. Макс был сильно расстроен из-за того, какие шины ему поставили. Он не привык находиться в подобной ситуации. Это спровоцировало его [на то, чтобы врезаться в Расселла].

И не многие пилоты смогли бы справиться с управлением болида в той ситуации, в которой оказался Макс, когда на рестарте его занесло в сторону. Это было довольно жёстко.

Он осознал свою ошибку. В тот момент, очевидно, в его голове промелькнула примерно такая мысль: «С меня хватит. Я облажался». И после этого Макс больше не мог собраться с мыслями. Это было странно, потому что он, хоть и вспыльчивый, но не настолько», — приводит слова Штайнера портал Sportskeeda.

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