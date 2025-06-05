«Единственное, что мы можем сделать». Хорнер ответил на вопрос про Цуноду

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о выступлении японского гонщика Юки Цуноды.

«Думаю, единственное, что мы можем сделать, — это дать ему время и поддержку и попытаться настроить машину так, чтобы он чувствовал себя уверенно. Главное в пилотировании этих машин — уверенность в себе. Это то, что ему нужно обрести. Полагаю, у него всё получится. Он быстр. Ему просто нужно собрать всё воедино. Думаю, он способен на это», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

В настоящий момент Цунода занимает 15-е место в общем зачёте пилотов. В активе спортсмена 10 очков.

Цунода тестирует чемпионский «Ред Булл» в Сильверстоуне: