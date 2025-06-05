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Мика Хаккинен ответил, похож ли Ферстаппен на Михаэля Шумахера

Мика Хаккинен ответил, похож ли Ферстаппен на Михаэля Шумахера
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Чемпион Формулы-1 1998 и 1999 годов финн Мика Хаккинен ответил, похож ли пилот австрийской «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен на семикратного чемпиона Ф-1 легендарного немца Михаэля Шумахера.

«Невозможно сравнивать представителей разных эпох. Макс просто впечатляет своей скоростью и смелостью. Он никого не боится и никого не уважает. Но я не говорю об этом с негативным подтекстом», — приводит слова Хаккинена газета Corriere della Sera.

Максу 27 лет. Нидерландский гонщик является четырёхкратным чемпионом «королевских гонок». К настоящему моменту он занимает третье место в личном зачёте пилотов Ф-1, имея на своём счету 137 очков.

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