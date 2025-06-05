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Двукратный чемпион Ф-1 Хаккинен раскрыл секрет доминирования «Макларена»

Двукратный чемпион Ф-1 Хаккинен раскрыл секрет доминирования «Макларена»
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Чемпион Формулы-1 1998 и 1999 годов финн Мика Хаккинен объяснил, за счёт чего британский коллектив «Макларен» доминирует в текущем сезоне.

«Удивляет ли меня, что «Макларен» доминирует? Нет. Это фантастика, что они снова на вершине. Им потребовалось шесть лет, чтобы добиться этого. Они шли на жертвы ради этого, оставаясь преданными делу.

Секрет их доминирования в том, что им удалось взять в команду правильных людей, а затем замотивировать их. Это невероятная работа. Заслуга в этом принадлежит Заку Брауну, который построил очень хороший диалог с молодым поколением пилотов. Он создал дух победителей», — приводит слова Хаккинена газета Corriere della Sera.

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