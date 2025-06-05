Фанатов автоспорта призвали к корректному поведению в Сети

Формула-1, Формула-2, Формула-3 и Международая автомобильная федерация (ФИА) напомнила болельщикам о необходимости избегать оскорблений в интернете и призвала к корректному поведению.

«От имени команд и пилотов Формулы-1, Формулы-2, Формулы-3 и ФИА в рамках кампании против злоупотреблений в интернете мы решительно осуждаем подобные нарушения в любой форме. Мы продолжим коллективно реагировать на злоупотребления и сообщать о них в социальных сетях. Фанаты или представители автоспорта — всеми нами движет страсть. В основе всего находятся люди. Мы призываем проявлять уважение к спортсменам и их командам», — говорится в сообщении, которым поделилась пресс-служба Формулы-2.

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