Хаккинен раскрыл, чего ему не хватает в современной Формуле-1

56-летний чемпион Формулы-1 1998 и 1999 годов финн Мика Хаккинен раскрыл, чего ему не хватает в современных «королевских гонках».

«Сложно сказать. Всегда есть что-то, чего не хватает. Но ревущий двигатель V10 — это фантастика. Тем не менее мир изменился, и мы должны с уважением относиться к окружающей среде и сокращать количество вредных выбросов. Нужно идти на компромиссы, чтобы двигаться вперёд. Прошлое прекрасно, но настоящее — ещё лучше», — приводит слова Хаккинена газета Corriere della Sera.

Мика выступал в Ф-1 с 1991 по 2001 года. Награждён орденом Льва Финляндии.

Ранее Мика Хаккинен ответил, похож ли Макс Ферстаппен на легендарного Михаэля Шумахера.