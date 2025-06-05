Хорнер ответил на вопрос о возможном уходе Цуноды из «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос поводу возможного ухода из команды японского пилота Юки Цуноды.

«Думаю, я возьму пример с Флавио [Бриаторе] и скажу: «Не хочу отвечать на этот вопрос». Послушайте, Юки в команде совсем недавно. Он всё ещё осваивается. Но он уже набирал очки. Ему предстоит пройти долгий путь. Мы примем решение. На нашей стороне много времени», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

В настоящий момент Цунода занимает 15-е место в общем зачёте пилотов. В активе Юки 10 очков. Его товарищ по команде Макс Ферстаппен располагается на третьей позиции. На его счету 137 баллов.

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