Марко категорично высказался о возможной дисквалификации Ферстаппена

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу возможной дисквалификации гонщика команды Макса Ферстаппена на один Гран-при. В настоящий момент в активе Ферстаппена 11 штрафных баллов. В случае получения ещё одного он будет автоматически дисквалифицирован на один гоночный уикенд.

«Этого абсолютно не произойдёт, он хорошо контролирует себя», — приводит слова Марко GPblog со ссылкой на oe24.

Напомним, следующий этап Формулы-1, Гран-при Канады, состоится с 13 по 15 июня. Ферстаппен сейчас занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея на счету 137 очков.

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