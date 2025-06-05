Бриаторе: «Альпин» может стать чемпионом. Другие команды в паддоке ничем не примечательны

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе уверен, что французский коллектив имеет потенциал стать чемпионом Ф-1 в ближайшее время.

«Я обещал Луке де Мео, что через два-три года команда окажется на пьедестале или будет очень близка к нему. Может ли наша команда стать чемпионом? Почему бы и нет? Конечно. Если вы посмотрите на другие коллективы в паддоке, то увидите, что они ничем не примечательны. Они состоят из простых людей, которые более преданны своему делу и меньше других отвлекаются», — приводит слова Бриаторе портал Racingnews365.

Ранее Бриаторе назвал лучшего гонщика Формулы-1 в данный момент.