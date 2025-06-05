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Джолион Палмер указал, в чём Пиастри превосходит Ферстаппена

Джолион Палмер указал, в чём Пиастри превосходит Ферстаппена
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джолион Палмер поделился мнением об австралийском пилоте «Макларена» Оскаре Пиастри.

«Кажется, у Оскара самая холодная голова в Формуле-1. Он всё ещё на раннем этапе своей карьеры, и мы пока не видели, чтобы он испытывал давление, связанное с борьбой за титул. Это произойдёт позже в 2025 году. Но этот человек безумно спокоен, что бы ни происходило вокруг него. Кими Райкконен в Формуле-1 был известен как Ледяной человек, но я встречал его даже более оживлённым, чем Оскар. Я ещё не видел, чтобы Оскар допускал ошибки под давлением, и нельзя представить, чтобы он терял очки из-за красного тумана, как это было в случае с Максом Ферстаппеном в Испании», — приводит слова Палмера пресс-служба Формулы-1.

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