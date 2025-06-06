«Я не становлюсь моложе, им стоит задуматься». Марко — о возможном уходе из «Ред Булл»

82-летний советник команды «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мыслями о возможном уходе из австрийского гоночного коллектива, признав, что на его место претендует достаточное количество кандидатов, а не только четырёхкратный чемпион Ф-1 немец Себастьян Феттель.

«Я не становлюсь моложе, очевидно. Так что им нужно задуматься об этом. Честно говоря, не было никаких серьёзных обсуждений [о том, кто меня заменит в команде]. Кандидатов на удивление много. Итак, в списке кандидатов на моё место у «Ред Булл» много имён. Сейчас я всё ещё в хорошей форме. Так что этот вопрос не является срочным», — приводит слова Марко портал GPblog.