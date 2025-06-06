Юки Цунода ответил, счастлив ли он в «Ред Булл»

Гонщик «Ред Булл» Юки Цунода признался, что чувствует себя счастливым в австрийской команде.

«Скучаю ли я по «Рейсинг Буллз»? Вовсе нет. Конечно, я счастлив в «Ред Булл». И рад видеть, что «Рейсинг Буллз» добились хорошего прогресса с прошлого года. В первых двух гонках я показал, что ребята сработали здорово. Теперь я в «Ред Булл». И это новый вызов», — приводит слова Цуноды Motorsport Week.

В «Ред Булл» Цунода перешёл из «Рейсинг Буллз» перед Гран-при Японии, прошедшим с 4 по 6 апреля. В австрийской команде он заменил новозеландца Лиама Лоусона, который, в свою очередь, отправился в «Рейсинг Буллз».

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Юки Цунода прибыл на базу «Ред Булл» для подгонки сиденья: