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Другович опубликовал пост с намёком на фоне слухов о его участии в Гран-при Канады

Другович опубликовал пост с намёком на фоне слухов о его участии в Гран-при Канады
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Резервный пилот «Астон Мартин» Фелипе Другович дал понять, что планы выступить в знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана» остаются в силе. Соответствующий пост он разместил на своей странице в социальных сетях. Ранее сообщалось, что Другович может заменить боевого пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла на Гран-при Канады.

«Дорога в Ле-Ман», — написал Фелипе.

Напомним, Лэнс Стролл пропускал недавнюю гонку Гран-при Испании из-за боли в руке и запястье, вызванной старой травмой, которую он получил в 2023 году. Позже говорилось, что пилот перенёс операцию.

Гран-при Канады состоится с 13 по 15 июня.

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