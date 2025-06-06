Фернандо Алонсо раскрыл, что может повлиять на его выбор, завершать ли карьеру в 2026 году

Двукратный чемпион Формулы-1 пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что может повлиять на его выбор относительно карьеры после сезона 2026 года, когда у него истекает контракт с командой.

«Да, это будет очень важный этап. Думаю, мне нужно будет посмотреть, как начнётся следующий год и насколько я буду мотивирован. Каждый год разное настроение. Насколько конкурентоспособным я буду себя чувствовать, насколько буду мотивирован поддерживать свою физическую форму, а также личная ситуация, семейное положение – всё это играет роль в принятии некоторых важных жизненных решений», — приводит слова Алонсо Sky Sports.

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