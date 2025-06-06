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«То же самое произошло с Шумахером». Херберт высказался о проблемах Хэмилтона в «Феррари»

«То же самое произошло с Шумахером». Херберт высказался о проблемах Хэмилтона в «Феррари»
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Бывший пилот Формулы-1 британец Джонни Херберт поделился мнением о трудностях, с которыми столкнулся в нынешнем сезоне его соотечественник Льюис Хэмилтон, выступающий за «Феррари».

«Похоже, что Льюис Хэмилтон потерян, по-настоящему потерян. Не знаю, сохранился ли тот чистый темп, который он демонстрировал на протяжении всей своей карьеры. Я считал, что с его гоночным мастерством Хэмилтон сможет преодолеть любые проблемы с машиной, но, похоже, он застрял в яме. На это неприятно смотреть.

Однако мы не в первый раз сталкиваемся с этим в спорте. Найджел Мэнселл выиграл свой чемпионат в 1992 году, уехал в Америку в 1993-м, вернулся в 1994-м, и у него больше ничего не получалось. То же самое произошло и с Михаэлем Шумахером, когда у него был перерыв, а потом он вернулся. Он уже не был тем Шумахером, что и раньше. У каждого всегда будет свой пик и свой закат. Неприятно это видеть», — приводит слова Херберта PlanetF1 со ссылкой на InstantWithdrawalBettingSites.

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