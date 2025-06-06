Ченнинг Татум сыграет главную роль в фильме о мотогонках с участием Брэда Питта — Deadline

Популярный голливудский актёр Ченнинг Татум сыграет главную роль в фильме о мотогонках, продюсированием которого будет заниматься компания Брэда Питта Plan B Entertainment. Об этом информирует Deadline.

Сообщается, что кинокартина будет посвящена мотогонке Isle of Man Tourist Trophy Race. Никаких дополнительных подробностей о сюжете на данный момент не раскрывается.

Кроме того, отмечается, что Питт и Татум готовят документальный сериал из четырёх эпизодов продолжительностью 45 минут, каждый из которых будет посвящён гонщикам-экстремалам.

Напомним, в конце июня в международный прокат выйдет фильм «Формула-1» с Питтом в главной роли.

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