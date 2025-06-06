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Лэнс Стролл почти наверняка примет участие в Гран-при Канады — The Race

Лэнс Стролл почти наверняка примет участие в Гран-при Канады — The Race
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Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл восстановится к Гран-при Канады и почти наверняка примет участие в гоночном уикенде. Об этом информирует The Race. Напомним, спортсмен пропускал недавнюю гонку Гран-при Испании из-за боли в руке и запястье, вызванной старой травмой, которую он получил в 2023 году. В результате Лэнс перенёс операцию.

При этом издание отмечает, что окончательное решение по допуску Стролла к участию в Гран-при Канады будет принято на следующей неделе. Гран-при Канады состоится с 13 по 15 июня.

Ранее резервный пилот «Астон Мартин» Фелипе Другович опубликовал пост с намёком на фоне слухов о его участии на этапе в Монреале вместо Стролла.

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