«Провели рабочую встречу». Экс-пилот Формулы-1 Мазепин показал фото с Романом Ротенбергом

Бывший гонщик Формулы-1 Никита Мазепин разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился фотографией с бывшим главным тренером СКА Романом Ротенбергом.

«Провели рабочую встречу с Романом Ротенбергом, обсудили развитие фиджитал-хоккея», — написал Мазепин.

Фото: Из личного архива Никиты Мазепина

Напомним, в Формуле-1 Никита выступал за «Хаас», который расторг с ним контракт 5 марта 2022 года. Решение было принято из-за ситуации на Украине. Кроме того, американская команда разорвала контракт с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий».

Ранее о встрече с Мазепиным высказался сам Ротенберг.

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