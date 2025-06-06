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Вассёр оценил взаимодействие Хэмилтона и Леклера в «Феррари»

Вассёр оценил взаимодействие Хэмилтона и Леклера в «Феррари»
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился мнением о взаимодействии гонщиков команды Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона.

«Шарль помогает своему напарнику понять команду и машину. Они хорошо работают вместе», — приводит слова Вассёра La Stampa.

Напомним, Хэмилтон перешёл в итальянскую команду из «Мерседеса» по окончании сезона-2024. «Феррари», напротив, покинул испанец Карлос Сайнс. В настоящий момент Хэмилтон занимает шестое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 71 очко. Леклер, на счету которого 94 балла, располагается на пятой позиции. Лидером является Оскар Пиастри из «Макларена» (186).

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