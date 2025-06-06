В Porsche показали дорожную версию гиперкара для «24 часов Ле-Мана»

Компания Porsche показала дорожный гиперкар 963 RSP, созданный на основе гоночного Porsche 963, на котором в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) выступает заводская команда Porsche Penske Motorsport.

Дорожный Porsche 917K и Porsche 963 RSP Фото: Porsche

Вдохновением для постройки этой машины послужил прототип Porsche 917K, который в 1975 году по заказу графа Грегорио Росси был переделан в дорожный автомобиль. Как и 917K, 963 RSP создавался с целью сохранить как можно большое компонентов от оригинальной гоночной машины, но также сделать её пригодной для использования на дорогах общего пользования.

Porsche 963 RSP на дорогах общего пользования в Ле-Мане Фото: Porsche

От гоночного Porsche 963 модель 963 RSP отличает увеличенный дорожный просвет, более мягкая подвеска и перепрограммированный блок управления, а также немного модифицированный кузов — переработаны вентиляционные отверстия в крыльях, а также удалены карбоновые заглушки заднего антикрыла. Автомобиль выкрашен в серебристый цвет Martini Silver — такой же, в который был окрашен Porsche 917K графа Росси.

Porsche 963 RSP на дорогах общего пользования в Ле-Мане Фото: Porsche

Под капотом — тот же 4,6-литровый гибрид на базе V8 с двойным турбонаддувом, которым оснащаются гоночные гиперкары. Мощность двигателя — 680 лошадиных сил. Силовая установка работает в паре с семиступенчатой секвентальной коробкой передач.

Porsche 963 RSP и дорожный Porsche 917K Фото: Porsche

Заказчиком проекта выступил Роджер Пенске, основатель команды Penske и нынешний владелец первенства IndyCar. Публично автомобиль будет представлен на трассе «Сарте» в дни «24 часов Ле-Мана» (14-15 июня), после чего на время будет выставлен в музее Porsche в Штутгарте, а в июле примет участие в Фестивале скорости в Гудвуде.

Интерьер Porsche 963 RSP Фото: Porsche

Отметим, что на счету Porsche 963 три победы на этапах WEC и 11 выигранных гонок первенства IMSA SportsCar Championship.

Ранее компания Glickenhaus представила дорожный вариант гоночного гиперкара SCG 007 LMH.