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«Альпин» определилась с основным кандидатом на пост руководителя команды — PlanetF1

«Альпин» определилась с основным кандидатом на пост руководителя команды — PlanetF1
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Команда Формулы-1 «Альпин» планирует нанять на должность руководителя команды Стива Нильсена, сообщает PlanetF1.

Нильсен обладает огромным опытом в Формуле-1, на его счету работа в роли спортивного директора в таких командах, как «Тирелл», «Хонда», «Эрроуз», «Рено», «Лотус» и «Торо Россо».

В 2017 году Нильсен перешёл в «Уильямс», а затем работал спортивным директором в Международной автомобильной федерации (ФИА). Нильсен покинул ФИА в декабре 2023-го, а спустя пару месяцев стал консультантом Формулы-1.

Как сообщается, во время Гран-при Испании Нильсен провёл переговоры с Флавио Бриаторе, де-факто занимающим роль руководителя «Альпин».

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