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Хорнера могут уволить из «Ред Булл», если команда не улучшит результаты — GPBlog

Хорнера могут уволить из «Ред Булл», если команда не улучшит результаты — GPBlog
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Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер может лишиться своего поста в случае, если команда не добьётся улучшения результатов. Об этом сообщает издание GPBlog.

Как информирует источник, Хорнеру был поставлен ультиматум: в отсутствие прогресса он потеряет должность руководителя.

Кроме того, Хорнеру ограничили его полномочия, в частности, он больше не участвует в подписании контрактов с пилотами — этим в настоящий момент занимается Хельмут Марко.

Ожидается, что Хорнер может продолжить карьеру в другой команде Формулы-1, например, в «Феррари» или в «Альпин».

«Ред Булл» после девяти этапов сезона-2025 располагается на четвёртой позиции в Кубке конструкторов.

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