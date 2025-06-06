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Огура пропустит Гран-при Арагона из-за перелома ноги

Огура пропустит Гран-при Арагона из-за перелома ноги
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Японский гонщик команды «Трекхаус» Аи Огура пропустит Гран-при Арагона. Об этом сообщает издание Autosport.

Как информирует источник, Огура продолжает восстановление после перелома берцовой кости, полученного им в аварии, которая произошла в первой практике перед Гран-при Великобритании.

Ранее сообщалось, что Огура может успеть восстановиться к этапу в Испании, однако по результатам медицинского обследования выяснилось, что японец пока не готов вернуться к гонкам.

Команда, как сообщается, не будет заменять гонщика, так что на этапе в Арагоне «Трекхаус» будет представлять один гонщик — Рауль Фернандес.

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