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Антонелли рассказал о письме, полученном от Хэмилтона

Антонелли рассказал о письме, полученном от Хэмилтона
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Итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал о письме, которое он получил от семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, перед тем как его заменить.

«Это многое говорит о том, какой Льюис человек. Я смог увидеть много человеческих качеств Льюиса, а не только его как пилота. Прочитав это сообщение, я был рад получить его от такой выдающейся личности в спорте. Он сделал очень многое в мире гонок, и он всё ещё здесь и выкладывается по полной. Он — один из лучших в истории.

Получить такое сообщение — это потрясающе. Там было несколько советов, и я использую их как мотивацию, чтобы выйти и сделать всё возможное на трассе», — приводит слова Антонелли RacingNews365.

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