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Другович: не думаю о возможности заменить Стролла

Другович: не думаю о возможности заменить Стролла
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Бразильский резервист «Астон Мартин» Фелипе Другович заявил, что он полностью сосредоточен на гонке «24 часа Ле-Мана» и не думает о возможности заменить Лэнса Стролла в составе «Астон Мартин».

«Я очень рад снова оказаться здесь. Ещё в прошлом году я говорил всем, что это лучшая гонка в истории. Надеюсь, этот год пройдёт по плану, лучше, чем то, что было в прошлом сезоне. Я действительно счастлив быть здесь, управлять этой машиной, это действительно приятно, гонять в Ле-Мане.

Замена Стролла? В жизни есть шанс для всего, но я не знаю, что произойдет. На данный момент я полностью сосредоточен на работе здесь. И это тот подход, который мне нужен. Если буду думать о других возможностях, то я просто сойду с ума и не смогу сосредоточиться ни на чём. Я предпочитаю воспринимать это нормально, как будто ничего не произошло за последние две недели», — приводит слова Друговича Sportcar365.

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