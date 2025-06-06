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Чемпион мира: был удивлён вопросом Ферстаппена по радио в Испании

Чемпион мира: был удивлён вопросом Ферстаппена по радио в Испании
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Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен признался, что был удивлён вопросом пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена по радио о том, какие шины ему поставили после пит-стопа на Гран-при Испании.

«Я был очень удивлён этим вопросом. Обычно гонщик точно знает, какие у него шины и в каком состоянии они находятся. Когда я увидел, как они ставят жёсткие шины на машину Макса, я сразу подумал: «Это плохо закончится, он будет страдать, не сможет набрать нужную температуру, он будет скользить везде, и все будут просто обгонять его при первой возможности», — сказал Мика Хаккинен в эфире подкаста Drive to Wynn.

Напомним, Ферстаппен закончил Гран-при Испании на пятой позиции, однако из-за штрафа за аварию с пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом опустился на 10-ю позицию.

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