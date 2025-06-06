В «Мерседесе» всё ещё не знают причины отказа мотора на машине Антонелли

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон высказался о проблеме с мотором на машине Андреа Кими Антонелли на Гран-при Испании.

«Пока мы не знаем, что именно отказало в силовой установке Антонелли. Двигатель был сразу отправлен в наше моторное подразделение в Бриксуорте. Инженеры разберут его на составляющие, выяснят, какой именно агрегат вышел из строя. Инженеры выработают рекомендации для работы с двигателями, причём не только для нас, но и для клиентов. Надеюсь, мы не увидим подобных отказов в дальнейшем в ходе сезона.

Ситуация с количеством доступных двигателей давит на нас. Мы можем установить совершенно новый двигатель на машину Антонелли в Канаде, не получив штрафа, потому что пока мы не достигли предельно допустимого количества моторов», — приводит слова Эллисона RacingNews365.