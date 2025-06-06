Штайнер может устроиться на работу в команду MotoGP — Crash

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер может продолжить карьеру в чемпионате MotoGP. Об этом сообщает Crash.

Как информирует источник, Штайнер ведёт переговоры и с высокой долей вероятности присоединится к команде «Тек 3».

Ожидается, что Штайнер станет одним из миноритарных аукционеров и будет работать над привлечением к команде спонсоров, при этом о посте руководителя команды в настоящий момент речи не идёт.

Напомним, на посту руководителя «Хааса» Штайнера сменил Аяо Комацу. Гюнтер в настоящий момент работает экспертом на телевидении. Кроме того, в последние годы Штайнер выпустил две автобиографии.