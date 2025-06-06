В «Рейсинг Буллз» высказались о прогрессе Лоусона

Руководитель «Рейсинг Буллз» Лоран Мекис высказался о прогрессе новозеландского гонщика команды Лиама Лоусона.

«Уверенность Лиама сейчас — не наша заслуга. Лиаму пришлось неожиданно вернуться, а это сложно сделать в ходе сезона. Так и Юки было сложно перейти в «Ред Булл» и сесть за руль машины, которую он ранее никогда не пилотировал.

Так что потребовалось некоторое время, не столько для того, чтобы восстановить уверенность, сколько для того, чтобы привыкнуть к нашей машине, а время на круге становится лучше с каждой гонкой. Но, опять же, я бы не назвал это уверенностью. Я бы сказал, что это просто то, как он чувствует себя всё более и более комфортно за рулём машины», — приводит слова Лорана Мекиса RacingNews365.