Ральф Шумахер посоветовал Ферстаппену уйти из «Ред Булл» из-за Хорнера

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о ситуации в команде «Ред Булл».

«Правда в том, что из-за Хорнера команду не только покинули важные сотрудники. Многие инженеры не хотят переходить в «Ред Булл», пока Хорнер там главный. Макс Ферстаппен тоже должен подумать об этом, когда речь заходит о будущем», — приводит слова Ральфа Шумахера F1 Insider.

Напомним, ранее стало известно, что Хорнер может лишиться своего поста в случае, если команда не добьётся улучшения результатов.

Ожидается, что Хорнер может продолжить карьеру в другой команде Формулы-1, например, в «Феррари» или в «Альпин».

«Ред Булл» после девяти этапов сезона-2025 располагается на четвёртой позиции в Кубке конструкторов.