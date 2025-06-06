«Неудовлетворительный результат». Марко — о выступлениях Цуноды в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о втором пилоте австрийской команды Юки Цуноде.

«Цунода набрал один балл в последних трёх гонках, и, конечно, это неудовлетворительный результат. К сожалению, он испортил новое днище и другие новые детали в аварии в Имоле, поэтому сейчас он не использует ту же конфигурацию, что и Макс. На подготовку нового днища требуется не менее трёх недель. Мы усердно работаем над тем, чтобы установить новые детали на машину в Канаде. Думаю, это должно сработать.

Но у этого не будет решающего значения. Юки часто отстает всего на десятую долю секунды на свободных заездах, а когда дело доходит до квалификации, разница становится больше. Под давлением ему приходится сложно. Вдобавок ко всему, он не может адаптироваться так же быстро, как Макс, которому не нужно на это времени», — приводит слова Марко Speedweek.