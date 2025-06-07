В «Ред Булл» не готовы позвать Риккардо на замену Ферстаппену — Mirror

Команда Формулы-1 «Ред Булл» не рассматривает вариант с заменой Макса Ферстаппена на Даниэля Риккардо или Серхио Переса в случае дисквалификации четырёхкратного чемпиона мира из-за перебора штрафных баллов. Об этом сообщает Mirror.

К настоящему моменту на счету Ферстаппена 11 штрафных баллов из возможных 12. В случае получения ещё одного он будет автоматически дисквалифицирован на один уикенд.

Как информирует источник, в случае необходимости, Ферстаппена заменит один из пилотов «Рейсинг Буллз» — Исак Хаджар или Лиам Лоусон.

Ранее сообщалось, что Международная автомобильная федерация (ФИА) на следующей неделе в Макао проведёт заседание, в рамках которого также будет рассмотрен вопрос о выдаче суперлицензии юниору команды Арвиду Линдбладу.