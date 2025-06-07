Бывший механик «Ред Булл»: Ферстаппен станет чемпионом в 2025-м и завершит карьеру

Бывший главный механик команды Формулы-1 «Ред Булл» Калум Николас высказался о перспективах четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена на завоевание пятого титула.

«Я думаю, что пятый титул Макс выиграет в этом году, а затем, на мой взгляд, закончит карьеру. Но я определённо не знаю наверняка. И, хоть я больше не часть команды, не поддерживать Макса — просто безумие», — приводит слова Калума издание GPblog.

После девяти этапов в сезоне 2025 года лидером личного зачёта является австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, у которого на счету 186 очков. У его партнёра Ландо Норриса второе место и 176 баллов. Ферстаппен — третий со 137 очками.