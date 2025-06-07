Единственный чемпион Ф-1 африканского происхождения столкнулся с проблемой в Италии

75-летний южноафриканский гонщик и чемпион Формулы-1 Джоди Шектер рассказал о проблеме, с которой он столкнулся после переезда в Италию.

«Я смог водить машину с моими британскими правами в течение года, но теперь они истекли. Проблема в том, что я очень плохо говорю по-итальянски, так что, возможно, не смогу сдать экзамен», — приводит слова Шектера издание GPblog.

Джоди дебютировал в «Королевских гонках» в 1972 году в составе «Макларена», в котором провёл два сезона. В 1974-м стал пилотом «Тиррелла», где выступал на протяжении трёх лет. Затем перешёл в команду «Вольф» на два сезона. Последние два года своей карьеры провёл в «Феррари» — 1979-й и 1980-й. В свой первый сезон за рулём итальянского болида стал чемпионом.