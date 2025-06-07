Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Единственный чемпион Ф-1 африканского происхождения столкнулся с проблемой в Италии

Единственный чемпион Ф-1 африканского происхождения столкнулся с проблемой в Италии
Комментарии

75-летний южноафриканский гонщик и чемпион Формулы-1 Джоди Шектер рассказал о проблеме, с которой он столкнулся после переезда в Италию.

«Я смог водить машину с моими британскими правами в течение года, но теперь они истекли. Проблема в том, что я очень плохо говорю по-итальянски, так что, возможно, не смогу сдать экзамен», — приводит слова Шектера издание GPblog.

Джоди дебютировал в «Королевских гонках» в 1972 году в составе «Макларена», в котором провёл два сезона. В 1974-м стал пилотом «Тиррелла», где выступал на протяжении трёх лет. Затем перешёл в команду «Вольф» на два сезона. Последние два года своей карьеры провёл в «Феррари» — 1979-й и 1980-й. В свой первый сезон за рулём итальянского болида стал чемпионом.

Материалы по теме
Бывший механик «Ред Булл»: Ферстаппен станет чемпионом в 2025-м и завершит карьеру
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android