Экс-механик Формулы-1 рассказал о главной проблеме после ухода из серии

Бывший главный механик команды Формулы-1 «Ред Булл» Калум Николас рассказал о жизни после ухода из «Королевских гонок».

«Хорошо, что не приходится так сильно потеть и проводить долгие часы в гараже, но в то же время, когда ты находишься на пит-лейне, то просто стараешься максимально хорошо представить команду.

Сейчас адреналин, наверное, моя самая большая проблема. Именно это больше всего сдерживало меня от того, чтобы сделать этот шаг и уйти из Формулы-1: я действительно знал, что буду скучать по этому ощущению адреналина во время пит-стопа», — приводит слова Николаса издание GPblog.

Ранее Калум высказался о возможности Макса Ферстаппена завоевать пятый титул.