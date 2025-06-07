«Не собираюсь переживать». Расселл — о столкновении с Ферстаппеном на ГП Испании

27-летний британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, представляющий команду «Мерседес», высказался об инциденте с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» в концовке Гран-при Испании.

«На самом деле нет смысла намеренно врезаться в кого-то, рискуя повредить свою машину и получить штраф. Я уже говорил, что он мог вернуться и побороться за подиум. Шарль действительно терял темп в конце гонки, слишком сильно задействовав мягкие шины.

Очевидно, что Макс был разочарован тем, что ехал на жёстких шинах, и проиграл в начале гонки, но впереди оставалось ещё пять кругов. Но я никогда не собираюсь переживать из-за таких инцидентов», — приводит слова Расселла издание GPblog.