Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Не собираюсь переживать». Расселл — о столкновении с Ферстаппеном на ГП Испании

«Не собираюсь переживать». Расселл — о столкновении с Ферстаппеном на ГП Испании
Комментарии

27-летний британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, представляющий команду «Мерседес», высказался об инциденте с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» в концовке Гран-при Испании.

«На самом деле нет смысла намеренно врезаться в кого-то, рискуя повредить свою машину и получить штраф. Я уже говорил, что он мог вернуться и побороться за подиум. Шарль действительно терял темп в конце гонки, слишком сильно задействовав мягкие шины.

Очевидно, что Макс был разочарован тем, что ехал на жёстких шинах, и проиграл в начале гонки, но впереди оставалось ещё пять кругов. Но я никогда не собираюсь переживать из-за таких инцидентов», — приводит слова Расселла издание GPblog.

Материалы по теме
«Пообедали и обсудили 2026-й». Р. Шумахер — о реакции Вольфа на инцидент с Ферстаппеном
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android