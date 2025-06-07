Пилот «Рейсинг Буллз» Хаджар посетил «Ролан Гаррос» — 2025

20-летний франко-алжирский гонщик Формулы-1 Исак Хаджар, выступающий за команду «Рейсинг Буллз», посетил элитный теннисный турнир «Ролан Гаррос» — 2025.

Хаджар проводит свой первый сезон в «Королевских гонках». Участник молодёжной академии «Ред Булл» после девяти этапов в 2025 году имеет на своём счету 21 очко и занимает девятое место в личном зачёте. У его команды «Рейсинг Буллз» 28 баллов и шестая позиция в Кубке конструкторов.

В 2022-м Исак стал четвёртым в Формуле-3, выступая за «Хайтек». В сезоне-2024 боролся за титул Формулы-2, представляя также «Хайтек». По итогам сезона франко-алжирец занял второе место, проиграв Габриэлу Бортолето, который в 2025-м выступает за «Кик-Заубер» в Формуле-1.