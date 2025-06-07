Марк Маркес взял поул в квалификации MotoGP на ГП Арагона, Алекс Маркес — второй
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В субботу, 7 июня, в Альканьисе, Испания, завершилась квалификация восьмого этапа MotoGP в сезоне 2025 года, поул в которой завоевал шестикратный чемпион серии из «Дукати» Марк Маркес. Второй результат показал его брат Алекс Маркес («Дукати»). Третий — Франко Морбиделли («Дукати»).
MotoGP 2025. Этап 8, Альканьис, Испания
Гран-при Арагона. Квалификация 2
07 июня 2025, суббота. 12:15 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
1:45.704
2
Алекс Маркес
Ducati
+0.260
3
Франко Морбиделли
Ducati
+0.280
MotoGP. Гран-при Арагона. Квалификация
1. Марк Маркес («Дукати») — 1:45.704.
2. Алекс Маркес («Дукати») +0.260.
3. Франко Морбиделли («Дукати») +0.280.
4. Франческо Баньяя («Дукати») +0.603.
5. Педро Акоста («КТМ») +0.617.
6. Брэд Биндер («КТМ») +0.629.
7. Фермин Альдегер («Дукати») +0.656.
8. Маверик Виньялес («КТМ») +0.730.
9. Фабио Куартараро («Ямаха») +0.737.
10. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +0.999.
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