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Марк Маркес взял поул в квалификации MotoGP на ГП Арагона, Алекс Маркес — второй

В субботу, 7 июня, в Альканьисе, Испания, завершилась квалификация восьмого этапа MotoGP в сезоне 2025 года, поул в которой завоевал шестикратный чемпион серии из «Дукати» Марк Маркес. Второй результат показал его брат Алекс Маркес («Дукати»). Третий — Франко Морбиделли («Дукати»).

MotoGP. Гран-при Арагона. Квалификация

1. Марк Маркес («Дукати») — 1:45.704.

2. Алекс Маркес («Дукати») +0.260.

3. Франко Морбиделли («Дукати») +0.280.

4. Франческо Баньяя («Дукати») +0.603.

5. Педро Акоста («КТМ») +0.617.

6. Брэд Биндер («КТМ») +0.629.

7. Фермин Альдегер («Дукати») +0.656.

8. Маверик Виньялес («КТМ») +0.730.

9. Фабио Куартараро («Ямаха») +0.737.

10. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +0.999.