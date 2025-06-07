Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

MotoGP — Гран-при Арагона — квалификация — результаты

Марк Маркес взял поул в квалификации MotoGP на ГП Арагона, Алекс Маркес — второй
Аудио-версия:
Комментарии

В субботу, 7 июня, в Альканьисе, Испания, завершилась квалификация восьмого этапа MotoGP в сезоне 2025 года, поул в которой завоевал шестикратный чемпион серии из «Дукати» Марк Маркес. Второй результат показал его брат Алекс Маркес («Дукати»). Третий — Франко Морбиделли («Дукати»).

MotoGP 2025. Этап 8, Альканьис, Испания
Гран-при Арагона. Квалификация 2
07 июня 2025, суббота. 12:15 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
1:45.704
2
Алекс Маркес
Ducati
+0.260
3
Франко Морбиделли
Ducati
+0.280

MotoGP. Гран-при Арагона. Квалификация

1. Марк Маркес («Дукати») — 1:45.704.
2. Алекс Маркес («Дукати») +0.260.
3. Франко Морбиделли («Дукати») +0.280.
4. Франческо Баньяя («Дукати») +0.603.
5. Педро Акоста («КТМ») +0.617.
6. Брэд Биндер («КТМ») +0.629.
7. Фермин Альдегер («Дукати») +0.656.
8. Маверик Виньялес («КТМ») +0.730.
9. Фабио Куартараро («Ямаха») +0.737.
10. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +0.999.

Материалы по теме
Штайнер может устроиться на работу в команду MotoGP — Crash
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android