«Аутентичный фильм». Хэмилтон — о «Формуле-1» с Брэдом Питтом в главной роли

Семикратный чемпион «Королевских гонок» Льюис Хэмилтон из команды «Феррари» высказался о фильме «Формула-1» с Брэдом Питтом в главной роли. Хэмилтон выступил одним из продюсеров.

«Я всегда любил фильмы и хорошие истории, и я полюбил этот вид спорта с пяти лет. Поэтому, когда у меня появилась возможность поговорить о проекте с Джо Косински и Джерри Брукхаймером, мне показалось, что два мира, к которым я стремлюсь, объединились.

Я помню, как в первые дни работы над проектом я встречался с Брэдом и прорабатывал сценарий, участвовал во встречах с командами Apple и Формулы-1 и также стал частью некоторых ранних кастингов. Начиная с тех первых разговоров и заканчивая наблюдением за тем, как всё это складывается воедино, это был просто суперклассный опыт, и я не могу дождаться, когда все это увидят!

То, что мы получили доступ к Формуле-1, совершенно неслыханно, мы действительно снимали гоночные уикенды с 11-й командой фильма — APXGP, и вы обязательно увидите, что в фильме чувствуется аутентичность. Кадры, снятые на протяжении всего гоночного календаря, будут добавлены в фильм и дополнены цифровыми технологиями, чтобы вставить автомобили команды из фильма в реальные кадры гонок, так что фанатам этого вида спорта они покажутся по-настоящему реалистичными.

Но они действительно приветствовали моё понимание и корректировку мелких деталей, таких как звуки, которые издаёт автомобиль, когда он находится в определённом положении на трассе, или то, как может произойти авария. Именно этого Джо и Джерри хотели с самого начала — снять самый подлинный гоночный фильм, который когда-либо был», — приводит слова Хэмилтона издание GPblog.