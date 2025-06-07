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«Впечатлит с первых минут гонки». Буэми — о возможном участии Макса Ферстаппена в Ле-Мане

«Впечатлит с первых минут гонки». Буэми — о возможном участии Макса Ферстаппена в Ле-Мане
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне пилот симулятора «Ред Булл» и Формулы-Е Себастьен Буэми высказался о желании четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена принять участие в «24 часа Ле-Мана».

«Сразу. Абсолютно сразу. Я имею в виду, он проводит так много симуляций. Он уже очень хорошо знает гонку. Макс знает расписание, знает, как всё работает. Когда я приехал на Ле-Ман, я несколько раз смотрел его по телевидению, но у меня не было чёткого представления о том, как пройдёт уикенд.

Его отец выступал в Ле-Мане. Поэтому я абсолютно не беспокоюсь, что Макс будет впечатляющим прямо с первых минут гонки», — приводит слова Буэми издание Racingnews365.

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