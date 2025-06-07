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Хэмилтон объяснил, почему фильм «Формула-1» с Брэдом Питтом понравится зрителям

Хэмилтон объяснил, почему фильм «Формула-1» с Брэдом Питтом понравится зрителям
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40-летний британский гонщик и семикратный чемпион «Королевских гонок» Льюис Хэмилтон из команды «Феррари» объяснил, почему фильм «Формула-1» с Брэдом Питтом в главной роли понравится зрителю.

«Мне не терпится увидеть реакцию людей и то, что они почувствуют. Здесь так много моментов, отражающих нашу реальность, и вы действительно ощущаете скорость и конкуренцию между гонщиками, а также то, насколько они жаждут победы, – кажется, что всё поставлено на карту.

В мире всего 20 человек, которые выступают в Формуле-1, и мы собираемся поделиться этим опытом с людьми и дать каждому шанс почувствовать, каково это — быть за рулём одной из наших машин. Честно говоря, я не могу дождаться», — приводит слова Хэмилтона издание GPblog.

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