Хэмилтон объяснил, почему фильм «Формула-1» с Брэдом Питтом понравится зрителям

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион «Королевских гонок» Льюис Хэмилтон из команды «Феррари» объяснил, почему фильм «Формула-1» с Брэдом Питтом в главной роли понравится зрителю.

«Мне не терпится увидеть реакцию людей и то, что они почувствуют. Здесь так много моментов, отражающих нашу реальность, и вы действительно ощущаете скорость и конкуренцию между гонщиками, а также то, насколько они жаждут победы, – кажется, что всё поставлено на карту.

В мире всего 20 человек, которые выступают в Формуле-1, и мы собираемся поделиться этим опытом с людьми и дать каждому шанс почувствовать, каково это — быть за рулём одной из наших машин. Честно говоря, я не могу дождаться», — приводит слова Хэмилтона издание GPblog.