«У меня почти не осталось сил». Легендарный Кеке Росберг — о своём здоровье

76-летний финский гонщик и чемпион Формулы-1 в 1982 году Кеке Росберг рассказал, что столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем.

«Когда я ушёл из паддока в 2010-м, то понял, что не мог продолжать. Я категорически отказался от всего и стал отшельником. Безусловно, моё главное достижение в жизни — титул моего сына Нико. Особенно с точки зрения истории нашей семьи, это было важной вехой. Я столкнулся с серьёзными последствиями после того, как переболел COVID-19.

Многие до сих пор сами страдают из-за этого, поскольку понимание этих последствий до конца неизвестно. Для меня это тоже второстепенное состояние — которое усугубилось изоляцией. У меня почти не осталось сил. Раньше у меня был список вещей, которые ещё нужно было сделать. У меня всё ещё есть список — но с вещами, которые я больше не смогу сделать», — приводит слова Росберга-старшего издание Racingnews365.