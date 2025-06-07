Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Названы имена трёх людей, которым разрешено навещать Михаэля Шумахера — The Telegraph

Названы имена трёх людей, которым разрешено навещать Михаэля Шумахера — The Telegraph
Комментарии

Авторитетное издание The Telegraph назвало имена трёх людей, которым разрешено навещать легендарного немецкого гонщика, семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, помимо его родственников.

В статье говорится, что к Михаэлю пропускают бывшего президента Международной автомобильной федерации (ФИА) Жана Тодта, который был спортивным директором «Феррари» с 1993 по 2007 год, Росса Брауна — был техническим директором итальянской команды при Шумахере, и Герхарда Бергера — это бывший гонщик Формулы-1 с 1984 по 1997 год, а также бывший руководитель программы «БМВ» в Формуле-1, бывший совладелец команды «Торо Россо».

Материалы по теме
Михаэль Шумахер оставил автограф на шлеме. Авторы идеи сомневались до последнего
Истории
Михаэль Шумахер оставил автограф на шлеме. Авторы идеи сомневались до последнего
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android