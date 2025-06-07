Названы имена трёх людей, которым разрешено навещать Михаэля Шумахера — The Telegraph

Авторитетное издание The Telegraph назвало имена трёх людей, которым разрешено навещать легендарного немецкого гонщика, семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, помимо его родственников.

В статье говорится, что к Михаэлю пропускают бывшего президента Международной автомобильной федерации (ФИА) Жана Тодта, который был спортивным директором «Феррари» с 1993 по 2007 год, Росса Брауна — был техническим директором итальянской команды при Шумахере, и Герхарда Бергера — это бывший гонщик Формулы-1 с 1984 по 1997 год, а также бывший руководитель программы «БМВ» в Формуле-1, бывший совладелец команды «Торо Россо».