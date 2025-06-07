Марко: пока в 2024-м все говорили о Бортолето, мне было ясно, что Хаджар очень быстрый

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о 20-летнем франко-алжирском гонщике коллектива «Рейсинг Буллз» Исаке Хаджаре, проводящем свой первый сезон в «Королевских гонках».

«Исак Хаджар, которого все ещё очень недооценивали в Формуле-2 – по крайней мере, в СМИ, которые только и говорили о Габриэле Бортолето, — показал очень хорошее выступление. Но тогда Исак выиграл больше гонок и потерял 80 очков из-за технических проблем. Мне уже тогда было ясно, что он был очень быстрым гонщиком», — написал Марко в колонке на Speedweek.

В сезоне-2024 Хаджар боролся за титул Формулы-2, представляя команду «Хайтек». По итогам сезона франко-алжирец занял второе место, проиграв Габриэлу Бортолето, который в 2025-м выступает за «Кик-Заубер» в Формуле-1.