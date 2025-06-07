«Невероятно талантлив». Марко — о юниоре «Ред Булл» Линдбладе

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко высказался об юниоре австралийского коллектива Арвиде Линдбладе, который проводит свой дебютный сезон в Формуле-2 в составе «Кампоса».

«Арвид Линдблад также отлично выступает в Формуле-2. Он выиграл основную гонку [в Барселоне] в высшем юниорском классе, тем самым отпраздновав свою вторую победу в дебютном сезоне. Если он продолжит в том же духе, мы можем ожидать, что он перейдёт в Формулу-1. Ему всего 17 лет, но он невероятно талантлив», — написал Марко в колонке на Speedweek.

После шести этапов у Арвида 78 очков и третье место в личном зачёте. Лидером чемпионата является Алекс Данн из «Родена» — 86 баллов.