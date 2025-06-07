Марк Маркес выиграл спринт MotoGP в Арагоне, Алекс Маркес — 2-й, Альдегер — 3-й

В субботу, 7 июня, в Альканьисе, Испания, завершилась спринт-гонка восьмого этапа MotoGP в сезоне 2025 года, победу в которой завоевал шестикратный чемпион серии из «Дукати» Марк Маркес. Второй результат показал его брат Алекс Маркес («Дукати»). Третий — Франко Морбиделли («Дукати»).

MotoGP. Гран-при Арагона. Спринт

1. Марк Маркес («Дукати») — 11 кругов.

2. Алекс Маркес («Дукати») +2.080.

3. Фермин Альдегер («Дукати») +4.630.

4. Франко Морбиделли («Дукати») +5.944

5. Педро Акоста («КТМ») +6.095.

6. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +6.379.

7. Маверик Виньялес («КТМ») +7.213.

8. Марко Бедзекки («Априлья») +8.343.

9. Брэд Биндер («КТМ») +9.982.

10. Рауль Фернандес («Априлья») +11.427.