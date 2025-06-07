Марк Маркес выиграл спринт MotoGP в Арагоне, Алекс Маркес — 2-й, Альдегер — 3-й
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В субботу, 7 июня, в Альканьисе, Испания, завершилась спринт-гонка восьмого этапа MotoGP в сезоне 2025 года, победу в которой завоевал шестикратный чемпион серии из «Дукати» Марк Маркес. Второй результат показал его брат Алекс Маркес («Дукати»). Третий — Франко Морбиделли («Дукати»).
MotoGP 2025. Этап 8, Альканьис, Испания
Гран-при Арагона. Спринт
07 июня 2025, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
19:43.026
2
Алекс Маркес
Ducati
+2.080
3
Фермин Альдегер
Ducati
+4.630
MotoGP. Гран-при Арагона. Спринт
1. Марк Маркес («Дукати») — 11 кругов.
2. Алекс Маркес («Дукати») +2.080.
3. Фермин Альдегер («Дукати») +4.630.
4. Франко Морбиделли («Дукати») +5.944
5. Педро Акоста («КТМ») +6.095.
6. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +6.379.
7. Маверик Виньялес («КТМ») +7.213.
8. Марко Бедзекки («Априлья») +8.343.
9. Брэд Биндер («КТМ») +9.982.
10. Рауль Фернандес («Априлья») +11.427.
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