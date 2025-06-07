Келли Пике дала первое интервью после рождения их с Ферстаппеном дочери

Келли Пике, подруга четырёхкратного чемпиона Формулы-1, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, впервые дала интервью после рождения дочери Лили.

«Я дышу автоспортом. Для меня это естественно. В конце концов, я создала семью с гонщиком Формулы-1. Мы пока не женаты, но мы создали семью. Это не было запланировано мной специально. У меня были отношения с мужчинами, которые были далеки от этой сферы, но так было суждено.

Прошло только шесть недель от родов. Мне было трудно даже приехать на интервью, потому что моя дочь — единственное, на чём я буду сосредоточена этим летом. Я не тороплюсь, прежде чем возобновлю свою профессиональную деятельность», — приводит слова Келли Пике GPBlog.